Спасатели обнаружили тело ещё одного лётчика Су-34 в Татарском заливе

В районе проведения поисково-спасательной операции было обнаружено тело второго погибшего лётчика, сообщает РИА "Новости".

— Тело погибшего лётчика поднято на борт, — указывается в сообщении.

Отмечается, что поиски осложнены погодными условиями.

Как ранее писал Лайф, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе над акваторией Японского моря. Это случилось в 35 километрах от берега.

При этом в Минобороны РФ пояснили, что спасли пока лишь штурмана.

Также было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов и подготовки к ним".

Поисково-спасательная операция продолжается.