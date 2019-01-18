Спасатели обнаружили тело ещё одного лётчика Су-34 в Татарском заливе

В районе проведения поисково-спасательной операции было обнаружено тело второго погибшего лётчика, сообщает РИА "Новости".
— Тело погибшего лётчика поднято на борт, — указывается в сообщении.
Отмечается, что поиски осложнены погодными условиями.
Как ранее писал Лайф, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе над акваторией Японского моря. Это случилось в 35 километрах от берега.
При этом в Минобороны РФ пояснили, что спасли пока лишь штурмана.
Также было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов и подготовки к ним".
Поисково-спасательная операция продолжается.
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