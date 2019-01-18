"Будет более приемлемое название". Космический корабль "Федерация" переименуют

Новый космический корабль, который разрабатывают сейчас в РКК "Энергия", переименуют. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
— Он у нас назывался "Федерацией". Сейчас думаем над более приемлемым названием, — сказал он.
Корабль, над созданием которого конструкторы работают с 2009 года, предназначен для полётов не только на орбиту, но и в дальний космос. Он сможет до 30 суток работать в режиме автономного полёта.
Название "Федерация" определили в ходе голосования, это первый космический корабль, которому дали имя таким способом.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени