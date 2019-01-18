Лукашенко прокомментировал обвинения в заправке украинских танков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в поставке топлива для украинских танков.

— Там же всё дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объёмы этих поставок — бензина и дизельного топлива, — передаёт его слова агентство БЕЛТА.

Лукашенко также отметил, что объёмы белорусских поставок на Украину в настоящее время снижаются во всех сферах.

Ранее белорусский лидер заявил, что не против перейти на единую валюту с Россией, если это будет не российский или белорусский рубль. Также Лукашенко подчеркнул, что республика в состоянии заработать денег и не собирается просить их у РФ.