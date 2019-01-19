"Образумьтесь". Россия призвала США отказаться от новых "звёздных войн"

Заявляя о намерении уничтожать ракеты "потенциального противника" до их запуска, Вашингтон наступает на те же грабли, что и когда-то администрация Рейгана, подчеркнули в МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обновлённый план США в сфере противоракетной обороны. Главная цель Вашингтона — добиться военного превосходства и безнаказанно вести по всему миру войны ради собственной выгоды, заявили в ведомстве.

Особое беспокойство в МИД высказали по поводу объявленного намерения уничтожать "угрожающие" США ракеты до их запуска. Как пояснили в ведомстве, Штаты считают себя вправе в любой момент нанести удар по стране, которую относят к потенциальным противникам.

— Хотели бы напомнить, что именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, уже не раз приводившей мир на грань катастрофы, — отметили в МИД.

В Москве добавили, что последствия такой политики устраняли несколько десятилетий и до сих пор не справились с ними полностью.

— Хотели бы призвать Администрацию США образумиться и всё-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу "звёздных войн", — говорится в сообщении МИД.

Как ранее писал Лайф, в Вашингтоне представили обновлённую "Стратегию дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО)". В документе указано, что США будут противостоять крылатым и гиперзвуковым ракетам России и Китая.