В Спасо-Преображенском соборе в Сумах прогремел взрыв

В украинских Сумах неизвестные забросили взрывчатое вещество в Спасо-Преображенский собор во время богослужения.

Как указывается в сообщении Сумской епархии, в этот момент в соборе находилось много прихожан, однако обошлось без пострадавших.

Позднее в Нацполиции рассказали, что "предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащённым зёрнами кукурузы".

При этом в УПЦ инцидент объяснили общим попустительским отношением к православным на Украине.

— Действия преступников являются прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве, — заявили в УПЦ.

Стоит отметить, это не первый инцидент за последнее время. Ранее Лайф писал, что неизвестные пытались сорвать богослужение по случаю Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах. Сообщалось, что группа людей включила на полную мощность музыку.