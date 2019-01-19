В ЦБ рассказали, на сколько подешевели помидоры и огурцы

Помидоры в 2018 году подешевели на 10,6%, а огурцы — на 6%, сообщили в Банке России. В ЦБ подчеркнули, что это произошло на фоне ускоренного роста цен на другие продукты.
Быстрее всего росли цены на капусту, отметил регулятор, во многом — из-за сокращения посевных площадей и увеличения доли импорта.
Продовольственная инфляция за один только декабрь 2018 года возросла с 3,5% до 4,7%. По мнению экспертов банка, одна из основных причин такой динамики — ослабление рубля и подорожание импортных продуктов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени