Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

В Горячеключевском районе Краснодарского края после столкновения автомобилей Infiniti и "Лада-Калина" два человека погибли, ещё трое были ранены.

По данным Лайфа, авария произошла около 18 часов на 32-м километре участка дороги между станицами Кубанской и Саратовской.

Как рассказали очевидцы, иномарка на большой скорости выехала на встречку и врезалась в "Ладу". Погибли 64-летний водитель отечественной легковушки и его 62-летняя супруга.

Также известно, что 67-летний водитель Infiniti, его 37-летний пассажир и пассажирка были госпитализированы.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)