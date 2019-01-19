Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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Фото: © LIFE

В Горячеключевском районе Краснодарского края после столкновения автомобилей Infiniti и "Лада-Калина" два человека погибли, ещё трое были ранены.

<p>Фото: © LIFE</p>

По данным Лайфа, авария произошла около 18 часов на 32-м километре участка дороги между станицами Кубанской и Саратовской.

<p>Фото: © LIFE</p>

Как рассказали очевидцы, иномарка на большой скорости выехала на встречку и врезалась в "Ладу". Погибли 64-летний водитель отечественной легковушки и его 62-летняя супруга.

Также известно, что 67-летний водитель Infiniti, его 37-летний пассажир и пассажирка были госпитализированы.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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