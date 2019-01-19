Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешёвых столиц мира

Москва заняла шестое место в топ-10 мировых столиц по своей привлекательности и доступности для туристов. Об этом пишет Business Insider.
Издание сопоставило два рейтинга. Сначала эксперты изучили данные британского турагентства Cuba Holidays.
Оно составило список самых дешёвых столиц, сравнив цены на проживание в гостиницах в разных городах, стоимость поездок на такси, обедов на двоих, чашки кофе, кружки пива и билетов на посещение 10 главных достопримечательностей.
В этом перечне Москва оказалась лишь на 34-м месте.
Затем из самых доступных городов выбрали десять самых популярных среди туристов по версии Euromonitor International.
В итоге на первом месте — индонезийская Джакарта, далее — столица Аргентины Буэнос-Айрес, Пномпень (Камбоджа), Каир (Египет) и Мехико (Мексика).
За Москвой следуют столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, Лима (Перу), Куала-Лумпур (Малайзия) и Варшава (Польша).
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