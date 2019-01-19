Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешёвых столиц мира

Эксперты сравнили цены в отелях, стоимость обеда на двоих, поездок в транспорте и билетов на экскурсии.

Москва заняла шестое место в топ-10 мировых столиц по своей привлекательности и доступности для туристов. Об этом пишет Business Insider.

Издание сопоставило два рейтинга. Сначала эксперты изучили данные британского турагентства Cuba Holidays.

Оно составило список самых дешёвых столиц, сравнив цены на проживание в гостиницах в разных городах, стоимость поездок на такси, обедов на двоих, чашки кофе, кружки пива и билетов на посещение 10 главных достопримечательностей.

В этом перечне Москва оказалась лишь на 34-м месте.

Затем из самых доступных городов выбрали десять самых популярных среди туристов по версии Euromonitor International.

В итоге на первом месте — индонезийская Джакарта, далее — столица Аргентины Буэнос-Айрес, Пномпень (Камбоджа), Каир (Египет) и Мехико (Мексика).

За Москвой следуют столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, Лима (Перу), Куала-Лумпур (Малайзия) и Варшава (Польша).