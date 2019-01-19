Прорыли ход под стеной. Более 370 мигрантов проникли в США через подкоп

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Прорыли ход под стеной. Более 370 мигрантов проникли в США через подкоп

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Фото: © Twitter/Mike Sington

Среди них почти 180 детей. Теперь, по установленным в Штатах правилам, их отправят в специальные центры, а родителей возьмут под стражу.

Крупнейшая группа нелегальных мигрантов из Мексики проникла на территорию США с помощью подкопа, сообщает ABC. По данным телеканала, под разделяющей страны стеной они прорыли ход шириной в полметра.

Таким образом в Соединённые Штаты пробрались 376 человек, среди них 179 детей. Нарушители сразу же сдались пограничникам.

Как отметили в Таможенной и пограничной службе США, именно семьи с детьми всё чаще пытаются незаконно пересечь границу с Мексикой в надежде на убежище.

Как ранее писал Лайф, в декабре в лагере нелегальных мигрантов в США умерли двое детей. Сначала погибла семилетняя девочка, у неё было обезвоживание, истощение и шок. Вскоре от гриппа погиб восьмилетний мальчик.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп высказался за разлучение семей мигрантов. В гибели детей он обвинил демократов, которые не позволяют построить стену на границе США и Мексики.

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