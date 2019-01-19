Московского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал участкового столичного района Коньково по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.
— В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля, — приводит слова Черникова ТАСС.
В настоящее время ГУ МВД РФ по Москве проводит служебную проверку в отношении других сотрудников полиции. По её результатам может быть принято решение об их увольнении.
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