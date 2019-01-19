Московского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

Читайте также

Московского полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве

12

Фото: © Владимир Астапкович

Пресненский суд Москвы арестовал участкового столичного района Коньково по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

— В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля, — приводит слова Черникова ТАСС.

В настоящее время ГУ МВД РФ по Москве проводит служебную проверку в отношении других сотрудников полиции. По её результатам может быть принято решение об их увольнении.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×