"Лжёт, чтобы сбавить срок". Трамп ответил на слова Коэна о Trump Tower в Москве

Глава Белого дома напомнил, что его бывшего адвоката осудили за лжесвидетельство и мошенничество.

Президент США Дональд Трамп ответил на слова своего экс-адвоката Майкла Коэна о строительстве в Москве небоскрёба Trump Tower. Юрист, напомним, заявил, что по личному указанию главы Белого дома "врал" конгрессу о сроках завершения переговоров о возведении высотки.

— Лжёт, чтобы сбавить себе срок! — написал Трамп в Twitter.

Он также процитировал корреспондента Fox News, который сказал о том, что бывшего адвоката американского лидера уже осудили за лжесвидетельство и мошенничество, к тому же на днях в СМИ появились данные о том, что он мог похитить десятки тысяч долларов.

Как ранее писал Лайф, Коэн изначально сообщил Конгрессу США, что переговоры с Москвой о возведении башни Трампа шли до 2016 года. Однако в суде он сказал, что это неправда и на самом деле консультации продолжались вплоть до июня 2017 года.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на самом деле эти переговоры длились всего несколько минут: Коэн, по его словам, написал ему письмо, а после этого представители администрации российского лидера перезвонили юристу и перенаправили на Петербургский экономический форум.