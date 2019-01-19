Крещенские купания отменили в Риге

На реке Даугаве внезапно начался ледоход, сооружённые для купаний конструкции стали неустойчивыми и опасными.

Крещенские купания пришлось отменить из-за погоды, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Латвийскую православную церковь. Сообщается, что между Каменным и Вантовым мостами на реке Даугаве начался ледоход.

Из-за этого повреждены конструкции, специально установленные для желающих окунуться. Специалисты по безопасности заявили властям, что сооружения могут создать угрозу жизни и здоровью людей.

Чин Великого Освещения воды Даугавы всё же состоится, отметили в Латвийской церкви.