На Украине предложили тотально изменить формат отношений с Россией

Отношения Украины и России необходимо "тотально переформатировать". Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

— Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях... Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией, — сказал Климкин на брифинге по итогам работы ведомства в 2018 году, который транслировали украинские телеканалы.

Министр иностранных дел также отметил, что Киев собирается найти государство-партнёра, который согласится представлять интересы украинских граждан в России в случае полного разрыва отношений. Однако, по словам Климкина, пока все переговоры закончились неудачно.