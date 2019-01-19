На Украине предложили тотально изменить формат отношений с Россией

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На Украине предложили тотально изменить формат отношений с Россией

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Отношения Украины и России необходимо "тотально переформатировать". Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

— Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях... Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией, — сказал Климкин на брифинге по итогам работы ведомства в 2018 году, который транслировали украинские телеканалы.

Министр иностранных дел также отметил, что Киев собирается найти государство-партнёра, который согласится представлять интересы украинских граждан в России в случае полного разрыва отношений. Однако, по словам Климкина, пока все переговоры закончились неудачно.

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