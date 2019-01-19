В США умер сатирик Семён Лившин

На 80-м году жизни скончался известный российский сатирик и фельетонист Семён Лившин.

— Этой ночью в городе Сан-Диего (США) ушёл из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы уже в буквальном смысле далёкий друг Семён Лившин, — написал в "Фейсбуке" поэт Валерий Хаит.

Лившин трудился в одесских и московских изданиях, в том числе в "Вечерней Одессе" и "Известиях". Затем семья сатирика переехала в США.

Помимо написания фельетонов Лившин известен участием в телевизионных юмористических вечерах Клуба весёлых и находчивых (КВН).