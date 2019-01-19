Демпартия США обвинила Россию в попытке взлома северов в ноябре 2018 года

В иске говорится, что на десятки электронных адресов демократов пришли письма с заражёнными гиперссылками и виновата в этом, "вероятно", российская разведка.

Демократическая партия США обратилась в суд с новым обвинением в адрес России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на материалы иска. Демократы заявили, что Москва причастна к взломам их серверов в ноябре 2018 года, во время промежуточных выборов в конгресс.

В исковом заявлении говорится, что десятки адресов электронной почты партии стали мишенями "спирфишинга", то есть рассылок писем с заражёнными гиперссылками.

Специалисты по кибербезопасности пришли к выводу, что за этой атакой стоит российская разведка, отметили в Демпартии.

— Таким образом, вероятно, что российская разведка вновь попыталась незаконно проникнуть в компьютеры DNC в ноябре 2018 года, — заключили демократы.

Напомним, в апреле 2018 года Демократическая партия США подала в суд в том числе на Правительство России, Главное управление Генштаба ВС России, а также предпринимателей отца и сына Агаларовых. Их обвинили в причастности к хакерским атакам в 2015 и 2016 годах.

Ещё в двух кибернападениях США обвинили "сотрудников ГРУ" в октябре 2018 года.