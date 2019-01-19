"Совсем не мёрзну". Волочкова окунулась в купель на Крещение — видео

Экс-балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своём инстаграме видео, где она окунается в ледяную купель на Крещение.

— Совсем не мёрзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замёрз, снимая это видео, — написала Волочкова.

В свою очередь, подписчики похвалили бывшую балерину за смелость, оценив её фигуру. Также комментаторы добавили, что и до наступления православного праздника Волочкова неоднократно с удовольствием окуналась в ледяную купель.

Ранее Анастасия Волочкова шокировала подписчиков откровенными фото, а также "голым шпагатом" на снегу. Также Лайф писал, что экс-балерину, вернувшуюся в Россию после "переезда" на Мальдивы, поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног".