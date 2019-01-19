"Совсем не мёрзну". Волочкова окунулась в купель на Крещение — видео

Экс-балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своём инстаграме видео, где она окунается в ледяную купель на Крещение.
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Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤️ Он сам очень замерз, снимая это видео.. (пролистните. там смешно) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #крещение
— Совсем не мёрзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замёрз, снимая это видео, — написала Волочкова.
В свою очередь, подписчики похвалили бывшую балерину за смелость, оценив её фигуру. Также комментаторы добавили, что и до наступления православного праздника Волочкова неоднократно с удовольствием окуналась в ледяную купель.
Ранее Анастасия Волочкова шокировала подписчиков откровенными фото, а также "голым шпагатом" на снегу. Также Лайф писал, что экс-балерину, вернувшуюся в Россию после "переезда" на Мальдивы, поймали на убогом фотошопе "самых длинных ног".
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