Госдума может принять закон о паллиативной медпомощи до конца весенней сессии

Закон о паллиативной помощи может быть принят до конца весенней сессии Госдумы. Об этом сообщил член совета общественного проекта "Здоровое будущее" депутат Юрий Кобзев.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин сказал, что это приоритетный законопроект, которого ждут от нас люди... И, соответственно, мы приложим все усилия, наш комитет готов работать, — цитирует Кобзева РИА "Новости".

Депутат также отметил, что законопроект, направленный на расширение понятия "паллиативная медицинская помощь", является приоритетным направлением и у партии "Единая Россия".

Ранее Лайф сообщал, что законопроект о паллиативной помощи был принят в первом чтении Госдумы.