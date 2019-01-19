Разведка США доложила об успешном испытании российской системы ПРО "Нудоль"

По данным спецслужб, ракета за 17 минут преодолела 3 тысячи километров и попала в заданную цель.

Россия успешно испытала новую российскую систему противоракетной и противоспутниковой обороны "Нудоль", сообщает CNBC.

По словам источников, знакомых с текстом недавнего доклада разведки США, 23 декабря 2018 года запущена ракета, которая пролетела 3 тысячи километров за 17 минут и поразила заданную цель.

Как считают американские разведчики, это было уже седьмое испытание системы "Нудоль".

Ещё один неназванный источник добавил, что ракета предназначена для уничтожения коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней околоземной орбите.

Как ранее писал Лайф, США представили новую стратегию развития системы ПРО. Она предусматривает уничтожение ракет потенциального противника до их запуска.