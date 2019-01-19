Трамп запретит конгрессменам летать за счёт государства на время шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа запретит конгрессменам совершать полёты за счёт государства без разрешения Белого дома на время шатдауна.

Как сообщает РИА "Новости", о новой политике "по поддержке поездок законодательной власти" журналистам, а также всем главам ведомств исполнительной власти рассказал и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

Он отметил, что до конца шатдауна никакие делегации конгресса или его отдельные члены не смогут воспользоваться государственным самолётом без письменного разрешения главы аппарата официальной резиденции американского лидера.

Напомним, шатдаун в Правительстве США начался 22 декабря 2018 года и является самым длительным в истории страны. Демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.