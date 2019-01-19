"Она тихо загибалась". Подруга Пугачёвой рассказала о её неудачной операции

Знаменитая певица Алла Пугачёва едва не умерла 30 лет назад из-за неудачной пластической операции. Об этом вспомнила подруга Примадонны Мила Андреева.

По её словам, в начале 90-х Пугачёва решилась на операцию, чтобы выглядеть моложе рядом со своим 29-летним возлюбленным — композитором Сергеем Челобановым. Между ними была разница в возрасте 12 лет.

Как рассказала "Вокруг ТВ" Андреева, пластическую операцию Примадонне делали в Швейцарии.

— Ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на неё страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо, — призналась подруга Пугачёвой.

Впрочем, отношения композитора и певицы так и не сложились и их роман прекратился.

Напомним, ранее Пугачёва пожаловалась на старость и на резкое ухудшение здоровья. Также сообщалось, что супруг певицы телеведущий Максим Галкин выложил фото резко помолодевшей Примадонны и оно повергло в шок её поклонников.