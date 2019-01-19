Адвокат Уилана встретился с сотрудником Посольства США в РФ

Адвокат обвиняемого в шпионаже гражданина четырёх государств Пола Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что встретился с сотрудником Посольства США в Москве.

— Была встреча с сотрудником посольства, он начальник отдела граждан США. Его беспокоит, что давно не было свиданий с Уиланом, — цитирует Жеребенкова РИА "Новости".

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ считают, что он проводил шпионскую акцию. Позже стало известно о наличии у подозреваемого гражданства четырёх стран: США, Канады, Великобритании и Ирландии.