В МАИ разработали схему гиперзвукового двигателя на воде

По расчётам, он сможет поднять космическую ракету на высоту 40 км и полностью заменить первую ступень.

В Московском авиационном институте разработали схему уникального гиперзвукового двигателя, в котором воду можно использовать для разгона до семи скоростей звука.

Об этом говорится на сайте МГТУ имени Баумана, где в конце январе о новинке подробно расскажут на Академических чтениях по космонавтике.

Сообщается, что с помощью двигателя можно добиться гиперфорсажа, то есть резкого увеличения тяги за счёт подачи воды на вход в двигатель.

— Предельная скорость полёта определяется запасом воды на борту летательного аппарата, — отмечается в докладе.

По словам разработчиков, самолёт с таким двигателем сможет поднять космическую ракету на 40 километров, позволит полностью обойтись без первой ступени и к тому же повысит мощность и полезную нагрузку второй.