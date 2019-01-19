В МАИ разработали схему гиперзвукового двигателя на воде

В Московском авиационном институте разработали схему уникального гиперзвукового двигателя, в котором воду можно использовать для разгона до семи скоростей звука.
Об этом говорится на сайте МГТУ имени Баумана, где в конце январе о новинке подробно расскажут на Академических чтениях по космонавтике.
Сообщается, что с помощью двигателя можно добиться гиперфорсажа, то есть резкого увеличения тяги за счёт подачи воды на вход в двигатель.
— Предельная скорость полёта определяется запасом воды на борту летательного аппарата, — отмечается в докладе.
По словам разработчиков, самолёт с таким двигателем сможет поднять космическую ракету на 40 километров, позволит полностью обойтись без первой ступени и к тому же повысит мощность и полезную нагрузку второй.
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