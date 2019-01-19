Не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода в Мексике

Читайте также

Не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода в Мексике

218

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибло не менее 20 человек, ещё 54 получили ранения, сообщает издание Financiero.

Отмечается, что взрыв случился в тот момент, когда более 350 местных жителей пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и наполняли их.

К месту трагедии направились представители компании Pemex и военные. Число погибших и пострадавших уточняется.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×