Не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода в Мексике

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибло не менее 20 человек, ещё 54 получили ранения, сообщает издание Financiero.
+8:51pm #HIDALGO MX #AlMinuto / Pobladores de #Tlahuelilpan ordeñan Gasolina provocado explosión, al menos 10 murieron calcinados, más de 15 heridos. pic.twitter.com/eCKs5HHixv— BIP - Press (@BipPress) 19 января 2019 г.
Отмечается, что взрыв случился в тот момент, когда более 350 местных жителей пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и наполняли их.
К месту трагедии направились представители компании Pemex и военные. Число погибших и пострадавших уточняется.
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