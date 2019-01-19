Учёные выяснили, какая диета обеспечит здоровье будущим поколениям

Для того чтобы обеспечить здоровье для будущих поколений, необходимо практически полностью отказаться от мяса. К такому выводу пришли эксперты из британской комиссии по вопросам питания и здоровья, сообщает Sky News.

Согласно исследованию, к 2050 году население Земли превысит десять миллиардов человек, а потому потребление мяса необходимо сократить до семи граммов в день, поскольку нынешний рацион питания людей опасен для планеты.

Так, разработанная учёными диета допускает ежедневное употребление в пищу маленького кусочка сосиски, мясного шарика или половинки ломтика бекона. Кроме того, в день каждый человек может съедать 500 граммов овощей и фруктов, 29 граммов мяса птицы и 28 граммов рыбы. Также нельзя будет съесть более полутора яиц в неделю.

По мнению специалистов, такая диета не только спасёт от исчезновения различные виды животных, но и поможет людям вести здоровый образ жизни.