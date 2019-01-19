Учёные рассказали, почему беременным опасно долго спать

Исследования показали, что безмятежный сон будущей матери повышает риск мертворождения.

Непрерывный сон в течение девяти или больше часов в сутки может оказаться очень опасен на поздних сроках беременности, считают учёные из Мичиганского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Birth.

Сообщается, что эксперты опросили более 150 женщин, у которых случился выкидыш на 28-й неделе беременности или позднее, и ещё 480 женщин, которые продолжали вынашивать или уже родили.

Как выяснилось, потерявшие детей матери на 63% чаще говорили, что долго спали и редко просыпались по ночам.

По мнению учёных, прерывистый и беспокойный сон на поздних сроках беременности работает как защитный механизм для будущего ребёнка: проявляя активность посреди ночи, мать запускает вегетативную нервную систему и повышает артериальное давление.

Это помогает росту плода, поскольку для него вредны долгие периоды низкого давления, они мешают развитию.

Однако исследователи подчеркнули: не надо изнурять себя и заводить через каждый час будильники, это тоже опасно для малыша, может навредить работе его сердца.