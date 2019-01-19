На Украине раскрыли "газовое ограбление" страны

Власти Украины подарили предпринимателю Дмитрию Фуксу, приближённому президента Петра Порошенко, ряд газовых месторождений страны. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гнап.

— Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло. Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях, — написал Гнап на своей странице в "Фейсбуке".

По словам журналиста, после Евромайдана Фукс завладел компанией "Голден деррик". Под её управлением находилось около 30 газовых месторождений. Треть из них принадлежала государству — ими занималась НАК "Надра Украины".

Гнап отметил, что позже компания "Голден деррик" была переименована в East Europe Petroleum и "Надра Украины" подарила Фуксу всю оставшуюся государственную долю в месторождениях.

Журналист также подчеркнул, что такая ситуация может быть связана со страхом Порошенко проиграть предстоящие выборы и желанием его приближённых "украсть всё, что можно, пока он у власти".