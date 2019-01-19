В США украли коллекцию комиксов про Бэтмена стоимостью $1,4 млн

Неизвестный украл коллекцию из 450 комиксов о Бэтмене стоимостью 1,4 миллиона долларов в американском городе Бока-Ратон, штат Флорида. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.

Отмечается, что пропажу обнаружил владелец Рэнди Лоуренс. Он сообщил, что единственным человеком, кто мог знать о коллекции, был работник, устранявший протечку в складских помещениях, где хранились комиксы.

Лоуренс сообщил, что замки на складе не были взломаны, а с потолка свисал провод, поэтому предполагается, что злоумышленник проник внутрь через крышу.

Позже владелец составил и опубликовал в Интернете список пропавших выпусков на тот случай, если преступник захочет их продать. Известно, что коллекция включала в себя серии комиксов, изданные в 1940-х годах.