СМИ: В Вологодской области начали поштучно продавать яйца

К примеру, за одно яйцо, произведённое в Ярославской области, необходимо заплатить 7,7 рубля.

В магазинах Вологодской области начали поштучно продавать куриные яйца. Об этом сообщает информационное агентство "Вологда регион".

Сообщается, что продажи таким образом начались в декабре прошлого года, когда был зафиксирован рост цен на продукцию одной из местных птицефабрик.

К примеру, за одно яйцо, произведённое в Ярославской области, необходимо заплатить 7,7 рубля.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на появление в магазинах упаковок, в которых вместо привычного десятка девять яиц, а на Урале и вовсе по цене десятка начали продавать сразу дюжину яиц.