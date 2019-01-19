Въезд платный. Власти Бали введут налог для иностранных туристов

Власти индонезийского курорта Бали планируют ввести налог в размере десяти долларов для иностранных туристов.

По информации издания The Straits Times, все вырученные таким образом деньги администрация острова потратит на защиту экологии и сохранение культурного наследия.

Отмечается, что в настоящий момент власти решают вопрос о форме налога: указанная сумма или будет включена в стоимость билета, или должна будет оплачиваться отдельно по прибытии на остров.

Законопроект был внесён на рассмотрение местного парламента в конце прошлого года. Ожидается, что в ближайшее время он будет принят.