Точно пойдут. Власти в США получат бесплатные билеты в театр на время шатдауна

Госслужащие в США получат бесплатные билеты в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.
Отмечается, что попасть на представления, не заплатив ни цента, можно будет в период с 19 по 31 января. Для этого необходимо будет просто предоставить своё удостоверение с места работы.
На выбор чиновникам предоставляется 12 различных постановок. При этом один госслужащий сможет взять два билета.
Бесплатно разместить у себя чиновников готовы и отели Нью-Йорка. Об этом сообщили в Ассоциации отелей города.
— Будь то семейные обстоятельства или проблемы со здоровьем, которые требуют приезда в город, мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить жилье на ограниченной основе тем, кто крайне в этом нуждается, — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп запретил американским конгрессменам летать за государственный счёт на самолётах во время шатдауна.
Напомним, приостановка работы Правительства США началась 22 декабря 2018 года и является самой долгой в истории страны. Демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
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