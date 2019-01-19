Точно пойдут. Власти в США получат бесплатные билеты в театр на время шатдауна

На выбор чиновникам будут предложены 12 представлений. Для того чтобы попасть на них, необходимо будет предоставить удостоверение с места работы.

Госслужащие в США получат бесплатные билеты в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.

Отмечается, что попасть на представления, не заплатив ни цента, можно будет в период с 19 по 31 января. Для этого необходимо будет просто предоставить своё удостоверение с места работы.

На выбор чиновникам предоставляется 12 различных постановок. При этом один госслужащий сможет взять два билета.

Бесплатно разместить у себя чиновников готовы и отели Нью-Йорка. Об этом сообщили в Ассоциации отелей города.

— Будь то семейные обстоятельства или проблемы со здоровьем, которые требуют приезда в город, мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить жилье на ограниченной основе тем, кто крайне в этом нуждается, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил американским конгрессменам летать за государственный счёт на самолётах во время шатдауна.

Напомним, приостановка работы Правительства США началась 22 декабря 2018 года и является самой долгой в истории страны. Демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.