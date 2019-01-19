В Благовещенске произошёл пожар на складе площадью более 1 тысячи кв.м

В Благовещенске произошёл пожар на складе площадью более тысячи квадратных метров, где хранится полистирол. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Сообщение о возгорании поступило в 6:20 по московскому времени. Площадь склада составляет 1250 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что борьбу с огнём ведут 25 человек и восемь единиц техники. Также на месте работает лаборатория по исследованию воздуха. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.