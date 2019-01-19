Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике потушен

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям начала работу в связи с трагедией.

В мексиканском штате Идальго потушен пожар на месте взрыва трубопровода с горючим. Об этом в "Твиттере" сообщил губернатор региона Омар Файяд.

El incendio ocurrido en Tlahuelilpan ha sido apagado. Continúo trabajando de la mano con el @GobiernoMX. Estamos dando toda la atención necesaria a los heridos y a las familias afectadas. Ellos son nuestra prioridad. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 января 2019 г.

— Пожар в Тлауэлильпане потушен. Мы оказываем всю необходимую помощь раненым и пострадавшим семьям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с трагедией свою работу начала Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Для оказания помощи пострадавшим вылетело четыре вертолёта.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве на трубопроводе в Мексике. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, ещё 71 пострадал.