Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике потушен

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Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике потушен

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Фото: © Twitter / BIP - Press

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям начала работу в связи с трагедией.

В мексиканском штате Идальго потушен пожар на месте взрыва трубопровода с горючим. Об этом в "Твиттере" сообщил губернатор региона Омар Файяд.

— Пожар в Тлауэлильпане потушен. Мы оказываем всю необходимую помощь раненым и пострадавшим семьям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с трагедией свою работу начала Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Для оказания помощи пострадавшим вылетело четыре вертолёта.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве на трубопроводе в Мексике. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, ещё 71 пострадал.

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