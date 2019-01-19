В Благовещенске потушили пожар на складе с полистиролом

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В Благовещенске потушили пожар на складе с полистиролом

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Пожар на складе, где хранился полистирол, в Благовещенске потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Возгорание удалось ликвидировать в 8:55 по московскому времени. В тушении пожара было задействовано 37 человек и 17 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время проводится проливка сгоревших конструкций. На месте работают эксперты, которым предстоит установить причины происшествия.

Напомним, сегодня утром в Благовещенске загорелось складское помещение площадью 1250 кв.м.

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