В Благовещенске потушили пожар на складе с полистиролом

Пожар на складе, где хранился полистирол, в Благовещенске потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Возгорание удалось ликвидировать в 8:55 по московскому времени. В тушении пожара было задействовано 37 человек и 17 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время проводится проливка сгоревших конструкций. На месте работают эксперты, которым предстоит установить причины происшествия.

Напомним, сегодня утром в Благовещенске загорелось складское помещение площадью 1250 кв.м.