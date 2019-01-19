Не май месяц. Москвичей удивила гроза в январе — видео

Москвичи в ночь на 19 января стали свидетелями необычного погодного явления. В столице прошла гроза. Пользователи в Сети активно делятся кадрами редкого зрелища.
На кадрах видно, как ночное небо в момент озарилось грозовыми молниями. Сопровождалось всё раскатами грома.
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Разряд молнии попал на видео. Уникальное явление произошло сегодня в Москве, в Крещенскую ночь. Внезапно пошёл сильный снегопад, трижды сверкала молния и раздавался гром. Настоящее Богоявление. Вот только к добру ли? С Праздником, дорогие мои! Храни вас Бог. #Богоявление #Крещение #КрещенскаяНочь #молния #ГрозаЗимой #гроза #storm #Крещение2019 #необычноеявление
Сегодня же столичных жителей ожидает облачная погода с небольшими прояснениями. Местами пройдёт снег, будет гололедица. Столбики термометров не поднимутся выше –4...–6 градусов.
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