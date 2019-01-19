Теннисист Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

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Теннисист Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

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Там наш соотечественник сразится с победителем пары Новак Джокович — Денис Шаповалов.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. В следующей стадии Медведев сразится с победителем пары Новак Джокович — Денис Шаповалов.

Добавим, что в карьере 22-летнего россиянина это лучшее достижение на Australian Open. Ранее он пробивался лишь во второй круг турнира.

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