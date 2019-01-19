Теннисист Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.
Breaking new ground! @DaniilMedwed is into his first ever 4R of a major, def. Goffin 6-2 7-6(3) 6-3.#GameSetMatch #AusOpen pic.twitter.com/3NYtGgwBKV— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. В следующей стадии Медведев сразится с победителем пары Новак Джокович — Денис Шаповалов.
Добавим, что в карьере 22-летнего россиянина это лучшее достижение на Australian Open. Ранее он пробивался лишь во второй круг турнира.
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