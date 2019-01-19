В Крыму ответили на предложение Германии по Керченскому проливу

В парламенте Крыма выразили уверенность, что визит немецких и французских наблюдателей подтвердит соблюдение Россией всех международных норм судоходства.

Приезд наблюдателей из Германии и Франции позволит дать объективную оценку ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель направить в этот район европейских экспертов.

— Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе, — приводит его слова РИА "Новости".

Гемпель добавил, что властям региона нечего скрывать и они открыты для диалога по этому вопросу. Кроме того, парламентарий отметил, что если бы Киев был "настроен на конструктивный процесс", то Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки. 16 января всем 24 морякам был продлён арест на три месяца.