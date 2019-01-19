На Ферганской улице в Москве вновь просел грунт

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На Ферганской улице в Москве вновь просел грунт

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Ранее на этой неделе, 15 января, на том же участке улицы случился подобный инцидент.

Движение машин на участке Ферганской улицы в Москве вновь перекрыто. Об этом сообщил "Московский транспорт".

— Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, приостановка движения на данном участке произошла из-за проседания грунта. Примечательно, что на этой неделе это уже второй подобный инцидент.

<p>Фото: © телеграм-канал Mash</p>

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