Белый дом подтвердил, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в феврале

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся ближе к концу февраля. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она рассказала о встрече Трампа с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Сандрес сообщила, что встреча продолжалась полтора часа.
За это время стороны успели обсудить денуклеаризацию и будущий саммит лидеров двух стран. Трамп же, в свою очередь, отметил, что с нетерпением ждёт встречи.
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