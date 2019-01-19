Белый дом подтвердил, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в феврале

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Белый дом подтвердил, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в феврале

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся ближе к концу февраля. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она рассказала о встрече Трампа с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Сандрес сообщила, что встреча продолжалась полтора часа.

За это время стороны успели обсудить денуклеаризацию и будущий саммит лидеров двух стран. Трамп же, в свою очередь, отметил, что с нетерпением ждёт встречи.

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