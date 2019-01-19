На 95-м году жизни умер самый богатый человек Филиппин

По версии издания Forbes, в минувшем году его доходы превысили 18 миллиардов долларов.

Утром в субботу, 19 января, в возрасте 94 лет скончался самый богатый человек Филиппин Генри Си. Об этом сообщает издание The Phillippine Star.

Генри Си был китайско-филиппинским бизнес-магнатом, инвестором, основал компанию SM Prime Holdings, которая владеет сетью торговых центров в КНР и на Филиппинах, работал в сферах недвижимости, образования, здравоохранения. В 2018 году его доходы по версии Forbes составили 18,3 миллиона долларов.

— Он был иконой филиппинской розничной торговли, банкинга и недвижимости. Самое главное, что он был заботливым отцом и верующим человеком. Я буду скучать по нему, — заявил председатель совета директоров SMIC Хосе Сио.

Сообщается, что бизнесмен умер во сне. Другие подробности не сообщаются.