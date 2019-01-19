Поговорили о проблемах и юморе. Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

Шоумена спросили о том, действительно ли он собирается выдвигаться на пост президента.

Кандидат в президенты Украины актёр Владимир Зеленский рассказал изданию "Украинская правда" о встрече с украинским лидером Петром Порошенко, которая состоялась в декабре прошлого года.

Как рассказал Зеленский, на встречу его пригласили, чтобы узнать, действительно ли он собирается баллотироваться на пост президента страны. Тогда шоумен ответил, что думает об этом.

— Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю, — отметил Зеленский.

Актёр также рассказал, что Порошенко поделился с ним мнением о тяжёлой ситуации в стране и юморе Зеленского, добавив, что он "старается".

Шоумен в свою очередь заметил, что это тот юмор, который отражает ситуацию в стране.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Одним из кандидатов на этот пост является популярный шоумен Владимир Зеленский. Свои намерения баллотироваться на высший пост в стране он подтвердил в новогоднюю ночь.