Токио согласился на переговоры по поводу изменения названия Японского моря

Международная гидрографическая организация хочет, чтобы стороны на переговорах пришли к компромиссу.

Власти Японии рассматривают вопрос о проведении неофициальных переговоров с Южной Кореей и другими заинтересованными странами по поводу спора о названии Японского моря, сообщает газета Mainichi.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство рассматривает переговоры по просьбе межправительственной организации, которая устанавливает международные названия океанов и их границ. Вместе с этим политик заявил, что Японское море является единственным международно признанным названием и нет необходимости или причины для его изменения.

В свою очередь власти Южной Кореи требуют, чтобы воды назывались Восточным морем на морских картах. Японское море — это название, которое Япония начала широко использовать с колониального правления на Корейском полуострове с 1910 по 1945 годы, настаивают корейцы.

В вопросе, что Токио навязал мировому сообществу нынешний термин в рамках своей агрессивной колониальной политики в начале ХХ века, Сеул согласен с Пхеньяном.