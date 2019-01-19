Квартиру экс-главы Приморья Дарькина обокрали в центре Москвы на 7,5 млн рублей

Злоумышленники похитили у бывшего губернатора деньги из сейфа и ювелирные украшения.

Квартиру бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина обокрали на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу, инцидент произошёл в районе Хамовники, в Коробейниковом переулке.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 3 до 17 января 2019 года неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, где из сейфа совершил кражу принадлежащих заявителю 1,5 млн рублей и ювелирных изделий, скрылся, — говорится в сообщении МВД.

Материальный ущерб составил около 7,5 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка.

Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012 годы. После этого до 2014 года был заместителем министра регионального развития России. С 2015 года является президентом "Тихоокеанской инвестиционной группы".