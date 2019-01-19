Медведев поручил министерствам оптимизировать выполнение задач в нацпроектах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил некоторым министерствам проанализировать выполнение однотипных задач в национальных и федеральных проектах для их оптимизации.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, такие поручения адресованы Минтруду, Минкомсвязи, Минздраву, Минстрою, Минтрансу, Минкультуры, Минобрнауки, Минпромторгу, Минприроды, Минэкономразвития, Минпросвещения и Минприроды. Ведомствам предстоит проработать вопрос целесообразности увеличения объёма закупок для получения оптовых скидок от производителей.

Кроме того, Минстрою необходимо будет проанализировать результаты проектов по созданию или реконструкции объектов капитального строительства, а Минкомсвязи — решить вопрос о целесообразности создания единой государственной цифровой среды.

Всем министерствам необходимо предоставить отчёт о выполненной работе до 1 марта.