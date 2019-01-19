Обнаружили неполадки. На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

Третий блок Ровенской АЭС отключён из-за обнаруженных неполадок. Об этом сообщает сайт украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
— Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока № 3 Ровненской АЭС до 37%. Работает комиссия, — говорится в сообщении.
Первый энергоблок станции на данный момент находится на плановом капитальном ремонте. Второй и четвёртый работают в полную мощность.
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