Обнаружили неполадки. На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

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Обнаружили неполадки. На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

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Ровенская АЭС. Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

Первый энергоблок станции на данный момент находится на плановом капитальном ремонте. Второй и четвёртый работают в полную мощность.

Третий блок Ровенской АЭС отключён из-за обнаруженных неполадок. Об этом сообщает сайт украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

— Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока № 3 Ровненской АЭС до 37%. Работает комиссия, — говорится в сообщении.

Первый энергоблок станции на данный момент находится на плановом капитальном ремонте. Второй и четвёртый работают в полную мощность.

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