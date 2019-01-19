Птица, сахар, яйца. Минсельхоз отметил небольшой рост цен на некоторые продукты

Однако при этом ценовая ситуация в стране в общем характеризуется как стабильная.

Ситуация с ростом цен на продукты в России в целом стабильна, однако есть подорожание некоторых товаров в торговых сетях. Об этом журналистам сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зелёная неделя".

Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары (птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция). При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается Дмитрий Патрушев

Он отметил, что Минсельхоз внимательно следит за ценами в агропромышленном секторе. В настоящее время, по его словам, ценовая ситуация характеризуется как стабильная.