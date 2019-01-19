На Украине рассказали, как в страну попадает российская нефть

При этом Георгий Тука подчеркнул, что вряд ли Киев "потянет" европейское топливо".

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что через Белоруссию в страну попадает российская нефть. В программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" политик заявил, что страна потребляет всё больше топлива.

— У нас нефти нет. Это военная тайна? Нет. Нам приходится её закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно. У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо? — задаётся вопросом Георгий Тука.

Несколько дней назад Пётр Порошенко заявил, что в случае его переизбрания на президентский пост, он сделает Украину энергонезависимой. В Совфеде РФ назвали его высказывание "предвыборной риторикой".