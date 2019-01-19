По словам главы ведомства, сейчас с некоторыми авиакомпаниями существуют трудности, "связанные с обслуживанием долговых обязательств".

Минтранс надеется удержать цены на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне. Об этом заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

— Очень надеемся, что удастся удержать [цены], хотя это будет очень непросто с учётом того, что стоимость горючего не снижается и пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили, — сказал Дитрих.

Он добавил, что сейчас с некоторыми компаниями есть трудности, "связанные с обслуживанием долговых обязательств".

Ранее сразу несколько экспертов рассказали Лайфу об увеличении стоимости авиабилетов в России в 2019 году. По подсчётам специалистов, рост составит в среднем 20–30 процентов.