Архив группы "Гражданская оборона" уйдёт с молотка

Стартовая цена лота с различными артефактами конца 1980-х – 2000-х годов — 340–350 тысяч рублей.

Архив участников группы "Гражданская оборона" и её лидера Егора Летова будет выставлен на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

На торги будут выставлены рукописи, документы, аудио- и видеоплёнки, фотографии участников группы, в том числе и неопубликованные снимки из поездок коллектива по России и США, афиши концертов, газетный вырезки, письма, среди которых письмо от писателя Эдуарда Лимонова, который напоминает директору группы о долге за газеты "Лимонка".

Торги начнутся 24 января. Стартовая цена лота — 340–350 тысяч рублей.