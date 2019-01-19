В Сумах задержали подозреваемых во взрыве в соборе

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В Сумах задержали подозреваемых во взрыве в соборе

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Фото: © Pixabay

В украинских Сумах полиция задержала подозреваемых во взрыве в Спасо-Преображенском соборе. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Отмечается, что задержаны были два местных жителя, у одного из которых обнаружено пиротехническое вещество, идентичное тому, которое было взорвано в соборе. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия.

Ранее Лайф рассказывал, что в украинских Сумах неизвестные забросили взрывчатое вещество в Спасо-Преображенский собор во время богослужения.

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