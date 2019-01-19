Более 2,4 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

Нарушений общественного порядка в ночь с 18 на 19 января в стране зафиксировано не было.

Более 2,4 миллиона человек приняли участие в крещенских купаниях в России в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк добавила, что всего в стране состоялось около 9,5 тысячи торжественных мероприятий, посвящённых Крещению. Охрану общественного порядка обеспечивало более 41 тысячи сотрудников органов внутренних дел.

— Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено, — подчеркнула представитель ведомства.